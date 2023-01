Tortona Virtus Bologna, le Vu Nere ritrovano Hackett. Dove vederla

Rientra tra i convocabili Daniel Hackett



Bologna, 6 gennaio 2023 – Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria in Eurolega di Barcellona che c’è subito da resettare e ripartire. La Virtus torna in campo in campionato sabato 7 gennaio per la sfida contro Tortona. Sfida difficile per i bianconeri che devono ritrovare stimoli ed energia fisico - mentali in vista del confronto con i piemontesi.



Tra i bianconeri rientra tra i convocabili Daniel Hackett mentre non sarà della partita Nico Mannion a seguito della contusione alla spalla destra riportata nella gara con il Barcellona. Il giocatore verrà monitorato quotidianamente per valutare tempi di recupero. Out Cordinier, Menalo e Abass.



“Affrontiamo Tortona, qualificata con due giornate d’anticipo alle Final Eight di Coppa Italia, una squadra che nella passata stagione ci ha messo in difficoltà – conferma l’assistente allenatore Iacopo Squarcina - Al nucleo storico di giocatori hanno aggiunto atleti del calibro di Christon, Harper e Radosevic, hanno grande potenziale offensivo e tanti giocatori che viaggiano oltre il 40% da tre punti, diventando così uno dei migliori attacchi delle ultime quattro giornate. Sono anche una delle difese più solide e ciò li rende molto equilibrati in entrambi i lati del campo Li affronteremo in un’atmosfera calda, clima ostico, si prospetta il tutto esaurito. Vogliamo riscattare l’ultima sconfitta in campionato e tornare a vincere anche in LBA”.

Arbitri – Direzione di gara affidata a Paternicò, Bongiorni e Nicolini.

Tortona Virtus Bologna, dove vederla

Radio & Tv - Diretta Eleven Sports e radio Nettuno Bologna Uno.