Cesena calcio: la premiazione allo stadio Manuzzi

Cesena, 28 aprile 2024 – A fare gli onori di casa al presidente della Lega Pro Matteo Marani, ospite d'onore all'Orogel Stadium Dino Manuzzi per la consegna al Cesena della coppa di vincitore del girone, è John Aiello, che sorride compiaciuto, godendosi la celebrazione di un risultato sportivo che ha fatto storia: "Vorrei farvi i complimenti - comincia - per come avete lavorato in questi mesi. La serie C è cresciuta tanto, avete migliorato tante cose". E' certamente migliorata anche la posizione in classifica dei bianconeri, che si apprestano a salutare il resto della compagnia per prendere l'ascensore verso la serie B senza bisogno di passare dalla spirale dei playoff. E probabilmente questa è la principale ragione del buon umore del patron del Cavalluccio, che per l'occasione non si presenta a mani vuote: maglietta bianconera personalizzata in onore di Marani e scintillante statuetta del Cavalluccio per essere certo che questa stagione resti indelebile anche nelle bacheche della Lega. La replica di Marani è immediata e in perfetto stile festa degli auguri: "Faccio i complimenti a tutta la famiglia Aiello. Oggi è una giornata molto bella, storica, per il Cesena e per la città. Siamo contenti di essere qui per premiare la squadra e lo siamo in particolare perché questo successo si porta dietro un significato più ampio, legato all'importante valorizzazione del vivaio che ha caratterizzato il cammino della squadra. E' un tema al quale siamo molto legati, come dimostra la recente riforma che porta il nome di Gianfranco Zola e che per la prossima stagione premierà ancora di più i club che investono sui loro vivai, raddoppiando al 400% (dall'attuale 200%) i bonus concessi ai club legati al minutaggio riservato ai giovani. Quella di valorizzare le nuove generazioni è la nostra missione".

A riguardo Marani rilancia allargando il raggio a tutto il mondo del Cesena, tifosi compresi. "Vedere qualche settimana fa quella meravigliosa coreografia (in occasione della sfida decisiva contro il Pescara, i distinti erano stati addobbati con le gigantografie delle maglie dei baby talenti bianconeri, ndr) è stata un'ottima promozione per tutto il calcio italiano".

L'attenzione si sposta poi nuovamente sulla proprietà: "Conosco gli sforzi e gli investimenti sostenuti dalla famiglia Aiello. Si merita di essere qui, ora, a festeggiare, al termine di una stagione iniziata subito col piede giusto. Quello dei giovani è un elemento identitario, perché aver puntato su di loro è stata la chiave per disputare un campionato straordinario fatto di tantissimi record, da quelli legati alle vittorie, ai maggior gol segnati e alle minori reti subiti. Quello che è stato fatto qui è un laboratorio per il calcio italiano".