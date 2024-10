Festa per i 60 anni del Round Table 3 Cesena

Cesenatico, 7 ottobre 2024 – In riviera si è tenuta la festa per i 60 anni di vita del Round Table 3 Cesena. Nel salone del Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’importante anniversario è stato celebrato con un incontro conviviale a cui hanno partecipato oltre cento persone, per un momento di grande riflessione, in cui sono stati riaffermati i valori che da sempre caratterizzano il club, che sono l’amicizia, la tolleranza e la solidarietà. Ci sono stati numerosi ospiti illustri ed il tradizionale scambio di gagliardetti ha rafforzato i legami con le altre realtà presenti, mettendo in luce l’importanza delle collaborazioni e delle sinergie costruite negli anni.

Le parole del presidente

“Durante la serata – dice il presidente Gian Maria Gherardi – sono stati ripercorsi i momenti salienti della nostra storia e ricordate le numerose iniziative di servizio e beneficenza che hanno visto il nostro sodalizio protagonista, con un pensiero particolare per i membri che hanno contribuito in modo a rendere il club ciò che è oggi. Siamo particolarmente grati per l’entusiasmo e l’impegno costante di tutti coloro che hanno partecipato, confermando la volontà di proseguire su questa strada, con lo sguardo rivolto al futuro e alle nuove sfide che ci attendono. Ci tengo a ringraziare tutti i membri e gli ospiti per aver partecipato e per continuare a sostenere la nostra missione. Insieme, guardiamo avanti, pronti a vivere i prossimi 60 anni con la stessa passione e dedizione”.

g.m.