Sisters Of Mercy in concerto a Cesena il 3 novembre 2023

Cesena, 20 aprile 2023 – I re del gothic rock sbarcano a Cesena. I Sisters Of Mercy saranno in concerto venerdì 3 novembre 2023 al teatro Verdi per l’unica tappa in regione del tour italiano del quartetto britannico.

La storica formazione guidata da Andrew Eldritch nasce nel 1980 a Leeds, in Inghilterra, prendendo il nome dalle ‘Sisters of Mercy’, le sorelle della misericordia, ovvero le prostitute nell’omonima canzone di Leonard Cohen. "Ci piaceva l’ambiguità tra il significato originario dell’espressione, che si riferiva a un ordine di suore, e quello adottato da Cohen”, spiega il cantante Andrew Eldritch. Un nome emblematico, che riflette l’anima inquietante della loro musica tra dark-rock e post-punk. Sin dai primi anni di carriera il gruppo si consacra infatti nell’olimpo dark insieme a band come Siouxsie and The Banshees, The Cure, Bauhaus e Joy Division. E la voce del leader Eldritch rimane, insieme a quelle di Peter Murphy e Siouxsie Sioux, tra le più emozionanti di tutto il genere gotico

