A 51 anni dal diploma i ragionieri hanno fatto 13

A 51 anni dal diploma (luglio 1973 ) e a 56 anni dal primo incontro come inizio anno scolastico (ottobre 1968 ) si sono ritrovati al circolo Acli di S.Mamante di S.Carlo i diplomati ragionieri della V^B 1972-73, proseguendo una tradizione diventata annuale sin dal 2008. Al pranzo di quest’anno hanno partecipato in 13 : da sinistra, in alto, Aldo Casavecchia, Bruno Giorgini, Mauro Pieri, Maurizio Sirri, Maraiangela Boschi, Gigliola Mazzotti, Werther Maroni; in basso, Gastone Gherardi, Paola Rizzi, Novella Angelini, Donatella Angelini; Elvia Pracucci e Costante Amadori.