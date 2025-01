A bordo del camion con un coltello di 34 centimetri

Gli agenti della polizia locale di Gatteo hanno fermato un autocarro condotto da uno straniero 55enne residente in uno dei comuni del Rubicone. Gli agenti hanno provveduto alla ispezione del camion per accertarsi che tutto fosse in regola e invece dentro hanno trovato un coltello di 34 centimetri simile a un machete. L’uomo, che non ha saputo spiegare perchè tenesse nel camion un coltello con una lama così lunga, un oggetto pericolosissimo, è stato denunciato alla autorità giudiziaria di Forlì Cesena e il coltello è stato sequestrato penalmente.