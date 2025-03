A Cristian Shpendi il Premio Di Marzio

Nella cornice del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, lunedì sera è andata in scena l’ottava edizione del Gran Galà dello Sport, prestigiosa kermesse nazionale che ha visto tra i protagonisti anche l’attaccante del Cesena Cristian Shpendi. Il talentuoso bianconero è stato insignito del premio dedicato alla memoria di Gianni Di Marzio, un riconoscimento importante e di valore, che nelle precedenti edizioni è stato assegnato a giovani calciatori oggi protagonisti ai massimi livelli del panorama calcistico italiano.

Cristian Shpendi ha ricevuto il premio direttamente dalle mani della moglie di Gianni Di Marzio, Tucci, e dal figlio, Gianluca, presenti sul palco insieme al sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, lasciando trasparire tutta la sua emozione: "Sono onorato di ricevere questo riconoscimento – ha commentato – perché conosco il valore della persona al quale è stato dedicato. Gianni Di Marzio è parte della storia del calcio italiano e, per i valori che ne hanno contraddistinto la carriera, per me rappresenta sicuramente un esempio al quale ispirarmi. Oltre al Cesena e a tutti i miei compagni desidero ringraziare l’organizzazione del Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino e il sindaco Agnelli per aver riposto in me la scelta del premio e per avermi dato l’opportunità di condividere questa serata con tutti i campioni e le leggende dello sport nazionale".

Insieme al numero nove bianconero, nel corso della serata sono stati infatti premiati anche Gianluca Astaldi (premio Paolo Rossi), Alessandro Botturi (premio Fabrizio Meoni), Giovanni De Carolis (premio Mario D’Agata), Maurizio Fondriest (premio Alfredo Martini), Francesco Graziani (premio Bruno Beatrice), Matteo Marani (premio Mario Sconcerti), Anna Nerelli (premio Federico Luzzi), Cesare Prandelli (premio Corrado Viciani) e Hristo Zlatanov (premio Vigor Bovolenta).