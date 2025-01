A lezione con la Polizia Scientifica: gli studenti detective per un giorno

A lezione con la Polizia Scientifica al liceo Righi: l’iniziativa, organizzata nell’ambito del progetto laboratoriale di biologia molecolare, ha previsto un intervento degli operatori di Polizia Scientifica del locale Commissariato di Polizia. Alcuni studenti di classe terza hanno avuto l’opportunità di sperimentare tecniche all’avanguardia, simili a quelle utilizzate nei laboratori di genetica forense, come l’estrazione del DNA da mucosa buccale e da bulbo di capello, la reazione a catena della DNA polimerasi (PCR) e l’elettroforesi su gel di agarosio. Gli esperti della Scientifica non si sono limitati a una mera esposizione teorica ma hanno guidato gli studenti attraverso il processo di un sopralluogo, spiegando l’importanza di ogni singola traccia, fondamentale per la ricostruzione dei fatti e l’identificazione del colpevole. Con entusiasmo i professionisti della Polizia Scientifica hanno collaborato con i docenti per offrire ai ragazzi un’esperienza pratica, mettendo in evidenza la complessità delle operazioni investigative. I ragazzi hanno osservato in prima persona la reazione chimica del luminol e hanno appreso le tecniche di evidenziazione delle impronte, utilizzando polveri e luci forensi. Per un giorno, i ragazzi si sono sentiti veri e propri detective, immersi in un’esperienza che ha reso tangibile la potenza della scienza nella lotta contro il crimine.