A Natale un aiuto per la ricerca. Ior, i biglietti vincenti della lotteria

Estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Ior ’A Natale vinci per aiutare’ per supportare la ricerca scientifica, per sostenere il lavoro dei ricercatori dell’Irst di Meldola e portare al più presto le più innovative opportunità di cura al letto del paziente oncologico. Anche quest’anno la causa specifica era l’avanzamento degli studi portati avanti presso l’Istituto intitolato alla memoria del prof. Dino Amadori riguardanti l’immunoterapia. Per il territorio di Forlì-Cesena l’evento si è tenuto al centro commerciale Montefiore. L’adesione all’iniziativa è stata da record: sono stati infatti distribuiti 54862 biglietti su 60mila disponibili, di cui 17241 solo nella provincia di Forlì-Cesena: questo ha portato ad un incasso di più di 137.000 euro, cui si aggiungono 38.000 euro di sponsorizzazioni dei partner. L’iniziativa ha portato alla causa della ricerca scientifica oncologica un incasso intorno ai 175.000 euro, 10.000 in più dell’edizione 2024. "Una cifra davvero clamorosa, che fa ben capire quanto in Romagna sia chiaro il concetto che, nonostante tutto, chi riceve una diagnosi di tumore non può essere lasciato indietro per nessun motivo – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – Grazie alla generosa collaborazione del nostro partner principale tutti i biglietti non vincenti si tramuteranno in buoni-sconto di pari valore per fare la spesa nei Conad della Romagna dall’7 gennaio al 23 febbraio".

Ecco l’elenco dei biglietti vincenti relativi alla Lotteria della provincia di Forlì-Cesena, esigibili presso la sede Ior di riferimento entro e non oltre i prossimi 90 giorni. L’elenco è consultabile anche collegandosi al sito ufficiale www.ior-romagna.it.

1° Premio: Automobile Fiat Panda (IVA, IPT e messa su strada a carico del vincitore) 37115; 2° Premio Ombrellone e 2 lettini per stagione 2025 a Cesenatico 33647; 3° Premio Soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella Vico del Gargano (FG) 46948; 4° Premio: Set Riposo Delux Dorelan per letto matrimoniale 41134; 5° Premio: Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 Stelle per 2 persone compresa colazione edun’esperienza 31045; 6° Premio: Stampante Nuova Konica Minolta 4000i 31019; 7° Premio Ferro da stiro con caldaia Rowenta DG8686 Perfect Steam Pro 48353; 8° Premio: Buono Spesa da 300 euro presso MarcoSport Cesena 36448; 9° Premio: Buono Spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì 37971; 10° Premio: City Bike da donna MBM Modello Touring by Alice Bike Cesena 50230; 11° Premio: Buono Spesa da 250 euro presso Conad Superstore Ronco 32141; 12° Premio: Confezione prodotti Coldiretti 36666; 13° Premio: Borsa Campomaggi&Caterina Lucchi 33454; 14° Premio: Cena per 2 persone al Ristorante Terre Alte di Longiano 32987; 15° Premio: Friggitrice ad aria calda De’Longhi Idelfry FH2101 40834; 16° Premio: Gift Box Terre Cevico con sei bottiglie di vino dell’Azienda Tenuta Masselina e un voucher per visita azienda con degustazione per due persone 31702 ; 17° Premio: Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per una persona presso Terme S. Agnese Bagno di Romagna 46766; 18° Premio: Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per una persona presso Roseo Euroterme Wellness Resort 31375; 19° Premio: Servizio fotografico professionale 35723; 20° Premio: Pacchetto taglio, piega, trattamento e Phon presso Parrucchiera Cristina a Cesena 33328; 21° Premio: 2 lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena 46316; 22° Premio: Gift Box Terre Cevico con due bottiglie di Sangiovese formato Jeroboam dell’Azienda Le Rocche Malatestiane 38717.