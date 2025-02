A scuola di sane abitudini con Azzuchef

Ragazzi e adulti a scuola di sane abitudini. Doppio appuntamento del progetto "Prevenzione e nutrizione", promosso dal Tacchificio Zanzani con il coinvolgimento di esperti, rivolto agli studenti, genitori e docenti del Marie Curie di Savignano. Tutti a scuola di sane abitudini, ragazzi e adulti, per il benessere di mente e corpo. L’iniziativa, in mattinata, ha coinvolto l’Istituto Marie Curie di Savignano, gli studenti della 3ªA del Liceo scientifico, grazie alla disponibilità della docente Francesca Fabbri, accogliendo in classe il biologo e nutrizionista Mattia Pieri. L’esperto ha fornito ai giovanissimi semplici indicazioni per seguire una sana alimentazione e corretti stili di vita a 360 gradi, sfatando fake news, fornendo un decalogo tratto dalle principali linee guida riconosciute dal mondo scientifico, rispondendo ai dubbi e alle tante curiosità dei giovanissimi. In serata la scena si è spostata a San Mauro Pascoli, nel cooking lab della nota influencer Azzuchef, Azzurra Gasperini.

Questa volta "dietro i banchi" c’erano i genitori e gli insegnanti della stessa classe. Ha detto Azzuchef, che ha iniziato a "mettere le mani in pasta" fin da piccolissima con la nonna Liliana, famosa chef romagnola: "Basta un po’ di organizzazione e si possono preparare pasti nutrienti e sfiziosi per tutta la settimana. E’ per me un piacere contribuire con la mia grande passione per la cucina a questo progetto volto alla salute dei giovanissimi". Mattia Pieri ha illustrato gli aspetti nutrizionali dei vari alimenti e la psicologa e psicoterapeuta Graziana De Palma ha posto l’accento sull’ambito psicologico legato alle sane abitudini di vita molto importanti, soprattutto in certe fasce di età. Si è trattato di un’iniziativa posta sulla scia della pubblicazione del volume "Alla ricerca di un’alimentazione sana. Consigli e ricette per restare in salute a tute le età", promosso da Arrt, Associazione Romagnola Ricerca Tumori, con il contributo del Panathlon Club Cesena e del Tacchificio Zanzani. Ha continuato Cinzia Lombardi, responsabile avanzamento prodotto del Tacchificio Zanzani: "Quando abbiamo sponsorizzato il volume ne abbiamo acquistato numerose copie da regalare ai nostri clienti e dipendenti e abbiamo voluto coinvolgere anche la comunità locale. Il pensiero è andato subito al Marie Curie, scuola che collabora con il Cercal, a cui siamo associati".

Con il coinvolgimento di Azzuchef ha poi organizzato "team building", le attività per creare un gruppo di lavoro affiatato e produttivo, in cucina per i dipendenti che hanno riscontrato grande partecipazione ed entusiasmo. L’iniziativa "Prevenzione e nutrizione" è stata coordinata dall’agenzia cesenate AB communication di Andrea Bettini, che in precedenza aveva ideato e curato il progetto editoriale dell’Associazione romagnola ricerca tumori.

e. p.