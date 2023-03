A scuola in bici e a piedi, studenti ambasciatori della sostenibilità

Cesenatico è una realtà dove fortunatamente ci sono persone sensibili ai temi della tutela dell’ambiente e del benessere fisico dei cittadini. Uno dei più belli esempi è quello dell’educazione a scuola, dove per disincentivare l’utilizzo delle automobili, è stato inventato il bici bus ed il piedi bus, con molti genitori e insegnanti coinvolti in un progetto importante, che insegna ai piccoli studenti delle scuole elementari proprio l’importanza di muoversi in bicicletta e a piedi, anziché andare sempre in auto. Un messaggio chiaro e dal triplice valore, perchè utilizzare meno l’auto significa inquinare meno, fare attività fisica e anche risparmiare denaro.

I primi esperimenti sono stati fatti parecchi anni fa nelle scuole elementari di Sala e Villamarina, dove dalle periferie sono arrivati segnali importanti che hanno poi coinvolto anche le scuole di via Caboto a Ponente e di via Saffi in centro. Era tutto pronto per far decollare il progetto anche alla scuola di via Gramsci nel quartiere Madonnina, ma poi il Covid ha fermato tutto e il piano verrà ripreso per cercare di attivarlo il prossimo anno.

Dal 2019 del piedi bus se ne occupa Legambiente, il cui presidente provinciale, Francesco Occhipinti, crede molto nel progetto: "Attualmente i bambini che partecipano sono circa 80 ed il nostro obiettivo è incrementare i partecipanti. Per il piedi bus le mamme e i papà volontari sono una risorsa fondamentale ed è grazie a loro che riusciamo ad attivare il servizio, per questo chiediamo a più genitori di partecipare. Il gioco di squadra ci aiuta a crescere, con le direzioni didattiche ed il comune che ci aiutano molto in questa iniziativa dove oltre all’ambiente è importante la socializzazione dei piccoli".

Giacomo Mascellani