Addio a don Agostino Tisselli. Fu insegnante di de Pascale

Lutto per la chiesa cesenate. Ieri mattina alle 7,40 nella clinica San Lorenzino di Cesena è morto il sacerdote diocesano don Agostino Tisselli. Era circondato dall’affetto del fratello padre Dario, della sorella Anna e dell’amico di sempre, il medico e pediatra fondatore di Avsi Arturo Alberti. Agostino Tisselli era nato il 4 novembre del 1945 a Cesena e venne ordinato sacerdote il 13 settembre 1970. A Cesenatico, come cappellano svolse molti anni di ministero sacerdotale. Nella città della Riviera ha cresciuto generazioni di giovani che hanno continuato a riferirsi al lui come guida spirituale, anche quando venne nominato parroco a Macerone. Da tempo era ammalato e si era ritirato in un appartamento privato a Cesena, dove ha proseguito il suo lavoro educativo. Per lunghi anni don Agostino è stato pure insegnante di religione al liceo scientifico Righi di Cesena, sempre in mezzo ai giovani, la sua vera vocazione.

Tra gli studenti che ha allevato anche il neo presidente della Regione Michele de Pascale che lo ricorda affettuosamente. "Con grande tristezza - scrive De Pascale - apprendo della scomparsa di don Agostino Tisselli. Sono stato fra i suoi studenti al Liceo Scientifico Righi fra il 1999 e il 2004, lo ricordo vulcanico e appassionato, innamorato della vita e in costante ricerca del dialogo con i giovani. Sono stati anni complessi e nel mio caso di lunghissime, e a volte tesissime, discussioni con lui sui temi di quegli anni, che spesso, purtroppo, assomigliano molto a quelli di questi anni, dai conflitti internazionali ai temi etici e dell’educazione. Noi eravamo ragazzini e nella diversità di opinione ci ha sempre rispettato e considerato interlocutori con cui valesse la pena discutere e confrontarsi. Non era scontato ed è stato importante nel nostro percorso. Mi unisco al dolore della sua famiglia, della Diocesi di Cesena-Sarsina e di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Buon viaggio don Ago".

È stato anche autore di numerosi testi per bambini e giovani, alcuni dedicati al catechismo. Con don Giovanni Savini, uno dei suoi giovani poi divenuto sacerdote, fondò la Società dell’Allegria, un’opera che ancora oggi prosegue. I funerali di don Agostino verranno celebrati domani alle 10 in Cattedrale a Cesena. La messa sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri. La salma verrà sepolta nel cimitero urbano, a Cesena, nel campo riservato ai sacerdoti. Ieri sera nella chiesa parrocchiale di Gatteo, si è una veglia di preghiera in suffragio di don Agostino.