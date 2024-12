Addio allo storico macellaio Delio Baldoni

E’ scomparso all’età di 83 anni Delio Baldoni, lo storico macellaio (dopo la macelleria Bastoni) di Sant’Angelo di Gatteo. Il funerale si celebra oggi pomeriggio, lunedì 23 dicembre alle 14,30 nella chiesa di Sant’Angelo. Figura nota in paese anche se da tempo aveva smesso l’attività (iniziata negli anni ‘60 del secolo scorso e continuata fino ai primi anni Duemila) per la sua empatia, sottile e intelligente ironia e dalla battuta pronta. Doti queste ben espresse fin da quando serviva al banco la clientela che si rivolgeva a lui per avere carne di qualità a buon prezzo. Con lui scompare una delle figure caratteristiche di Sant’Angelo, quando prima dell’avvento dei supermercati era contrassegnata da oltre una decina di piccoli negozi a conduzione familiare che costituivano la vera identità paesana e luogo di socializzazione spontanea lungo lo scandire del tempo. Lascia la moglie Giovanna, le figlie, i generi e la nipote.

Edoardo Turci