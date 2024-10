Aggredisce un gruppo di giovani. Fermato, minaccia i carabinieri

Tenta di rapinare dei giovani e aggredisce i carabinieri: un 24enne magrebino senza fissa dimora è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Venerdì notte, verso mezzanotte, un gruppo di ragazzi si è presentato nell’area esterna della caserma dei carabinieri di Scandiano. Hanno segnalato che poco prima erano stati aggrediti da un ragazzo, col volto parzialmente nascosto da un cappuccio, in corso Vallisneri.

L’aggressore, avvicinatosi ai giovani con fare minaccioso, ha tentato di sottrarre a uno di loro (un 21enne scandianese) il portafoglio, le chiavi dell’auto e il cellulare, sferrando anche un pugno al volto della vittima.

Grazie alle indicazioni fornite dai ragazzi, i militari dell’Arma hanno poi individuato e fermato il presunto responsabile nelle vicinanze della caserma. Nei guai è finito un 24enne, già noto ai carabinieri: solo due giorni prima era stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi per il possesso di un coltello. Il 24enne, in forte stato di agitazione, ha minacciato i militari costretti ad estrarre la pistola a impulsi elettrici il cui utilizzo non si è reso necessario in quanto il 24enne è stato bloccato.

In caserma l’uomo ha continuato però ad opporre resistenza, colpendo ripetutamente i carabinieri e tentando atti autolesionistici sbattendo la testa con violenza contro un armadio. Un militare è stato colpito alle gambe e un altro al costato. Sono poi intervenuti gli operatori inviati dal 118 per visitare il 24enne che non ha riportato lesioni. Durante la perquisizione è stato trovato un coltello a serramanico lungo 17 centimetri, subito sequestrato. Il 21enne aggredito ha riportato ferite al labbro e si è poi recato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure del caso.

Il 24enne è stato dunque arrestato. Nei giorni scorsi era stato già denunciato: il magrebino, a seguito di un diverbio per futili motivi in via Francesco Crispi, avrebbe minacciato un italiano scappando poi con la sua bici. Il 24enne era stato rintracciato in via Galvani dai carabinieri: era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, uno spray urticante, un cacciavite e un grammo scarso di hascisc.

Matteo Barca