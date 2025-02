Aggressioni sui bus, discussione in consiglio comunale

Giovedì 20 febbraio, alle ore 15, torna a riunirsi, per la prima volta nel 2025, il cesena che per l’occasione sarà introdotto dall’Inno di Mameli riprodotto dagli allievi del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’.

I lavori, che saranno trasmessi come di consueto in diretta sul portale dell’Ente cesena.consiglicloud.it, saranno introdotti dall’interpellanza presentata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giorgio Zanotti relativa alla sicurezza su via Madonna dello Schioppo. A seguire il consigliere Nicolas Pellegrini (Fratelli d’Italia) presenterà un’interpellanza riguardante le aggressioni all’interno dei bus Start Romagna. Questa prima parte dei lavori sarà conclusa da due interpellanze a firma dei Consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi, Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa all’impianto di compostaggio e digestione anaerobica ‘La busca’, la seconda, invece, inerente al degrado nei parchi urbani adiacenti alla scuola primaria ‘Rita Levi Montalcini’ in zona Vigne.

Al centro della seconda sessione dei lavori ci sarà la delibera riguardante la prima variazione di bilancio 2025/2027.

Sono quattro le mozioni all’ordine del giorno. La prima, presentata dal gruppo consiliare Cesena 2024, è relativa alla partecipazione della città di Cesena alla procedura di selezione per il conferimento del titolo di ‘Capitale italiana della cultura 2028’.