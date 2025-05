Cesenatico Insieme. Iscrizioni aperte

Il centro sociale Cesenatico Insieme è una delle realtà più importanti nell’ambito delle attività di volontariato in riviera. Sono ancora aperte le iscrizioni e la segreteria riceve tuttora per il tesseramento dell’anno 2025 che consente agli iscritti di avere molti vantaggi. La tessera annuale, il cui costo è di 12 euro, comprende la possibilità di usufruire di trasporti sanitari gratuiti presso ospedali, cliniche, case di cura e ambulatori convenzionati, oltre alla concessione in comodato d’uso di ausili sanitari quali carrozzine, deambulatori e stampelle. Le persone interessate possono avere informazioni allo 0547 672922.