Aiello vede solo bianconero: "Resteremo sempre qui"

"Saremo a Cesena per Natale, con tutta la famiglia. Vengo per passare del tempo con tutti i dipendenti e tutto lo staff e tutti i giocatori. Vedrò molti tifosi in piazza e faremo un aperitivo con loro. Si fa una cosa del genere e si lascia il proprio Paese per venire a Cesena a festeggiare il Natale solo se si amano veramente la città e il territorio". Parole, quelle del presidente John Aiello, che non solo confermano l’attaccamento al progetto Cesena, ma allontanano anche qualsivoglia accostamento ad altre società calcistiche. Dopo che Aiello era già stato avvicinato in estate, infatti, hanno ricominciato a rincorrersi voci che arrivano dalle Marche e che lo vorrebbero vicino all’Ancona, attualmente in serie D. Non lo smentisce il presidente bianconero Aiello, senza addentrarsi troppo sull’argomento risponde secco: "Mi hanno avvicinato, il progetto è interessante, ma richiede tempo ed investimenti". Insomma, nulla da fare, per il club dorico. Gli Aiello restano concentrati solo sul loro Cesena, tanto più che sono anche molto soddisfatti di come stanno andando le cose in questo primo anno della squadra in serie B. Il board, composto dai fratelli Aiello, Anthony Scotto, Mike Melby e Peter Ciaccia, si aggiorna quasi quotidianamente ed appena due giorni fa si è riunito il Cda.

"Lavoriamo per il bene del Cesena". Così il presidente Aiello ne riassume i contenuti. Di sicuro non si è affrontato l’argomento del passaggio delle quote di maggioranza a Mike Melby. "La società – ha spiegato lo stesso presidente John Aiello – andrà avanti con questo assetto sicuramente fino a giugno. La situazione sarà molto fluida fino alla fine dell’anno. Ha funzionato in modo eccellente fino a qui". Quando parla di fine anno, il presidente guarda a giugno, quindi alla stagione calcistica e non all’anno solare. Solo poi, Mike Melby aumenterà le sue partecipazioni insieme ad altri azionisti che vogliono investire nel Cesena. John Aiello sarà in Italia già il 22 dicembre per seguire i bianconeri nella trasferta con la Juve Stabia, poi si tratterrà a Cesena dove presenzierà al Manuzzi all’incontro di Santo Stefano con la Cremonese.

Sabrina Vinciguerra