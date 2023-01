Al via gli appuntamenti digitali per conoscere i servizi bibliotecari

La biblioteca comunale di Cesenatico, situata nello storico edificio affacciato in piazza Ciceruacchio sul porto canale, prosegue nel suo percorso di ammodernamento dei servizi, per stare vicino agli utenti e accompagnarli in un percorso di digitalizzazione e accessibilità maggiori. La novità di questo inizio 2023 sono gli ’appuntamenti digitali’, che consistono in incontri individuali di trenta minuti dedicati agli utenti. I cittadini potranno portare i loro dispositivi (computer, tablet, smartphone), farseli configurare per usufruire dei servizi della biblioteca e imparare ad utilizzarli. Si tratta dei servizi digitali bibliotecari come Mlol, Scoprirete, Opac Sbn. In alternativa, gli utenti possono anche utilizzare i dispositivi presenti in biblioteca. I giorni e gli orari di questi incontri sono da concordare al momento della prenotazione, da effettuare telefonicamente allo 0547 79264 indicando quali dispositivi si desidera utilizzare. La biblioteca dallo scorso anno è entrata nella rete delle biblioteche della Romagna con il progetto del prestito interbibliotecario gratuito. Cesenatico ha aderito insieme ai comuni di Cesena, Cervia, Ravenna, Faenza e Lugo.

Gli utenti recandosi a Cesenatico possono richiedere qualunque libro presente nelle biblioteche in rete, con la garanzia di poterlo avere in prestito gratuitamente entro una settimana e con la possibilità di restituirlo ovviamente sempre a Cesenatico. È un servizio utile a studiosi ed appassionati, i quali hanno a portata di mano una quantità molto superiori di libri.

Il progetto si svolgerà in via sperimentale fino al 23 ottobre 2023 con la possibilità di proroga e in proiezione il coinvolgimento di altre biblioteche.

