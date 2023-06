Al volante senza patente Dovrà pagare 5mila euro

Per il ponte del 2 giugno si era messo in viaggio in autostrada con la patente revocata da tre anni. Uno straniero di 33 anni è stato denunciato e multato per 5.000 euro, dopo un controllo in A14 della Polizia, all’altezza di Cesena. Il 33enne, una volta fermato ha cercato di depistare gli agenti dicendo che non aveva con sè i documenti e fornendo nome e cognome falsi. È stato quindi portato in questura dove è stato sottoposto a fotosegnalamento ed è emersa subito la sua vera identità. Nel fine settimana scorso il bilancio della polizia di stato di Forlì, in campo con 45 pattuglie, ha visto anche due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, un’auto sequestrata e 100 punti tagliati ad automobilisti.

Sabato sera la pattuglia della sottosezione di Forlì, in servizio sulla A14, all’altezza di Bagnacavallo, ha fermato per un controllo un 29enne originario del reggiano. Gli agenti hanno notato gli occhi lucidi del conducente e un alito che odorava moltissimo di vino, quindi l’alcoltest ha confermato un tasso alcolemico più di due volte superiore al consentito. Per l’uomo è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

Venerdì mattina, invece, la sala operativa Stradale aveva ricevuto la segnalazione di un Suv che sbandava pericolosamente lungo la tangenziale est di Forlì, strisciando in più punti sul guardrail. Gli agenti lo hanno trovato con visibili ammaccature vicino al casello autostradale, con il conducente che si stava appisolando. Per l’uomo, uno straniero di 50 anni residente nel forlivese, sono scattati il ritiro della patente e la denuncia per rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, oltre al sequestro dell’auto che è a rischio confisca.

Annamaria Senni