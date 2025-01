Allenamenti di solidarietà per aiutare l’Ail

A Cesena, il Natale appena trascorso è stato sinonimo di solidarietà e fitness grazie all’iniziativa ’Jesus Training’, organizzata da FT Studio. Per il decimo anno consecutivo, la prima palestra della città dedicata all’allenamento funzionale di gruppo personalizzato ha trasformato una settimana di allenamenti in un’occasione per fare del bene. Durante l’evento, i partecipanti hanno ricevuto una maglietta celebrativa in cambio di una donazione libera. Il ricavato è stato devoluto a sostegno di Ail Forlì-Cesena, un’associazione che si dedica alla lotta contro leucemie, linfomi e mielomi. La consegna della donazione (nella foto) è avvenuta nella sede di FT Studio in via Quinto Bucci 215. Martina Vittoria Minguzzi, presidente di Ail Forlì-Cesena, ha partecipato all’evento, ringraziando Emanuele Gollinucci e Valentina Facciani, fondatori di FT Studio, e tutti gli allievi che hanno contribuito alla raccolta fondi.

"La vostra generosità è preziosa e ci permette di finanziare il nostro progetto di potenziamento dell’assistenza domiciliare ai pazienti oncoematologici. Questo include non solo l’assistenza medica, ma anche il supporto psicologico e la riabilitazione fisica, fondamentali per chi affronta terapie complesse e lunghi periodi di inattività", ha dichiarato la presidente.