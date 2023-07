Allenamento solidale L’oro di Atene 2004 Igor Cassina in città "Vicino agli alluvionati"

di Cristina Gennari

Cadere e rialzarsi. Nello sport, come nella vita. È l’insegnamento che l’ex ginnasta Igor Cassina ha fatto proprio in una lunga carriera sportiva costellata di imprese indimenticabili e ostacoli da superare e che ieri pomeriggio ha cercato di trasmettere ad atleti e sportivi cesenati. Il campione olimpico ha fatto tappa in città per un workshop di ginnastica nella palestra Crossfit Cesena in via Venezia e, soprattutto, per esprimere solidarietà alla popolazione romagnola. "Essere in Romagna per dimostrare la mia vicinanza alle persone alluvionate è per me motivo di enorme soddisfazione - rivela il campione olimpico Igor Cassina -. Con questo allenamento cerchiamo di essere vicini a chi ha sofferto e ancora sta soffrendo attraverso un momento dedicato a tutti gli atleti e gli amanti dello sport".

L’iniziativa, aperta a tutti e sostenuta dal Comune di Cesena, è stata infatti l’occasione per raccogliere fondi da destinare alle famiglie alluvionate. Ma è stato anche un momento di confronto con un grande campione e di allenamento tra esercizi a corpo libero e trazioni alla sbarra con dimostrazioni dello storico ’movimento Cassina’, il doppio salto teso con un avvitamento da lui inventato. "Nella mia vita ho sempre cercato di perseguire quel grande sogno che sono riuscito a realizzare il 23 agosto del 2004 - continua Cassina -, ogni giorno però sono affascinato dalla pratica dello sport, quello vero, sano e puro e pieno di valori che ho imparato sin da bambino".

Il riferimento è chiaro: la medaglia d’oro olimpica nella sbarra conquistata ad Atene grazie ad una prova precisa ed elegante che gli è valsa il punteggio di 9,812 e che lo ha consacrato tra le leggende della ginnastica artistica. Oggi, dopo aver abbandonato pedana e anelli, l’ex atleta, classe 1977, coordina un progetto sulla nutrizione-benessere ed è commentatore tecnico Raisport. "Cerco di trasferire le competenze e il know-how che ho maturato durante la mia carriera sportiva alle persone - rivela - dall’alimentazione a un sano stile di vita, senza dimenticare di prendersi cura di se stessi".

Parola chiave: resilienza. Necessaria nello sport, ma anche nei momenti più difficili e inaspettati della vita. "La mia fonte di ispirazione è sempre stata la passione, l’unica arma vincente per affrontare le sfide che prima o poi tutti si trovano a vivere nella vita - commenta -. Lo sport è un potente strumento educativo che insegna a rialzarsi nei momenti più delicati e a rimboccarsi le maniche. È importante ripartire dalle cose semplici, cogliere la bellezza dello stare insieme e apprezzare ciò che si ha senza darlo per scontato".

Prima dell’appuntamento di crossfit organizzato dall’amico Dario Nardone, giornalista di mondotriathlon.it, Cassina ha fatto visita anche alla Gymnastic Romagna Team nella palestra dell’Ippodromo. Nella ricca giornata cesenate non è mancato l’invito di Cassina a praticare la ginnastica, una disciplina che "andrebbe insegnata nelle scuole e mostrata in televisione".