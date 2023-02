Il terremoto in Turchia ha causato allarmi anche nella nostra riviera. Ieri Cesenatico si è svegliata con un documento di allerta della Capitaneria di porto su possibili rischi di tsunami conseguenti al sisma. La potenza di magnitudo 7.9 che ha causato parecchi disastri fra Turchia e Siria, ha messo in allarme anche le coste italiane, con allerte diramate in Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia. L’impatto del mare sulle coste era previsto alle 11.29 ma fortunatamente l’allarme è stato subito ritirato dalla Protezione civile.