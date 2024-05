"Alluvione, speso il 10% delle risorse"

La visita del segretario Pd Elly Schlein a Roncofreddo riaccende la polemica sui lavori dell’alluvione. L’onorevole di Fratelli d’Italia e viceministro Galeazzo Bignami replica alle parole della Schlein, facendo anche i conti delle spese del Comune di Roncofreddo.

"In un maldestro video diffuso da Elly Schlein, in cui si denuncia la presunta carenza nella ricostruzione pubblica del Comune di Roncofreddo si dimostra tutta la faziosità e il disinteresse della sinistra ad aiutare i territori colpiti dall’alluvione di un anno fa.

Il Comune di Roncofreddo, uno dei pochi ancora a guida Pd, si è infatti visto riconoscere dal Governo Meloni circa 8,5 milioni di euro per gli interventi di ricostruzione sul territorio, ma ad oggi ha speso solo il 10% di quelle risorse.

Ci chiediamo come mai il sindaco di Roncofreddo

non abbia voluto o saputo fare nulla per la ricostruzione, pur avendo a disposizione le risorse prontamente messe a disposizio

ne dal Generale Figliuolo. Forse preferisce lasciare il suo Comune disastrato per creare polemiche per compiacere il suo capo partito. Per fortuna ai cittadini ora viene data la possibilità di mandarla a casa, dove speriamo faccia meno danni".