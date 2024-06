Amadori in aiuto dei bimbi malati. Iniziativa per l’ospedale di Rimini

Una cena di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno del Reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini. E’ quella organizzata da Germoglio Onlus, l’associazione fondata dall’azienda Amadori, per mercoledì 19 giugno alla tenuta Bagni dè Consoli a Bertinoro alle 19. La cena, divenuta ormai un appuntamento annuale, sarà l’occasione per mostrare i risultati ottenuti dalle iniziative di solidarietà di Germoglio Onlus, primo fra tutti la realizzazione del Day Hospital oncoematologico pediatrico del reparto, e per condividere le nuove sfide. Alla serata parteciperanno i vertici del gruppo Amadori, i rappresentanti delle istituzioni e i vertici di Ausl Romagna, insieme a numerosi partner strategici del gruppo alimentare di Cesena.

La serata sarà animata da un’asta di beneficenza e da uno spettacolo di intrattenimento. In tutti questi anni, grazie al contributo di tanti stakeholder del territorio, l’Onlus Germoglio ha fatto tanto, ma gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti. "Per farlo – spiegano dall’associazione – è fondamentale continuare ad esserci, investendo in apparecchiature sanitarie di ultima generazione e sostenendo costantemente la formazione del personale sanitario e la ricerca scientifica, mettendo a disposizione degli operatori l’arma vincente nella lotta ai tumori: la conoscenza".

Il Germoglio onlus, nasce dalla volontà di Amadori, azienda leader in Italia nel settore alimentare, con l’obiettivo di fornire un sostegno ai bambini affetti da patologie oncoematologiche e ai loro familiari. Tra le varie donazioni del Germoglio, c’è anche un manichino pediatrico altamente tecnologico destinato alla formazione del personale sanitario che si occupa della prevenzione e della cura dei bambini presso le unità operative pediatriche dell’Ausl Romagna. Questo strumento contribuisce a migliorare la preparazione del personale e la qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti.

Negli appuntamenti degli anni precedenti, prima della costituzione dell’Onlus, Denis Amadori (amministratore delegato del Gruppo alimentare) e l’azienda si sono impegnati sostenendo direttamente Arop (associazione riminese oncoematologia pediatrica) che tuttora affianca il Germoglio. Tra i risultati più importanti vi è l’edificazione di una casa famiglia Arop dove i genitori dei bambini in degenza all’ospedale di Rimini possono risiedere senza doversi fare carico di costi di albergo.

Annamaria Senni