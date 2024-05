Ambiente, mostra degli studenti a Palazzo Albornoz

Gli studenti dell’Istituto IPS ‘Versari Macrelli’ di Cesena arrivano nel palazzo comunale con una riflessione sentita sullo stato di salute della Terra. Lo fanno attraverso un percorso espositivo intitolato "Il nostro pianeta, la nostra casa" composto da manifesti realizzati dagli studenti dell’indirizzo grafico dell’Istituto cesenate e distribuito nel salone d’onore di palazzo Albornoz. Il progetto, patrocinato dal Comune e realizzato anche grazie alla collaborazione del Liceo Linguistico statale ‘Ilaria Alpi’, è nato come campagna di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico.

"La Terra che lasciamo alle future generazioni – commentano gli studenti – è un mondo rischioso. Stiamo lasciando loro un pianeta in cui saranno obbligati ad affrontare molte più catastrofi naturali e di conseguenza malattie. E non possiamo continuare a rimanere inerti a guardare tutto questo. Ce lo ricordano con forza le generazioni più giovani, attente e consapevoli non soltanto della necessità di mettere in atto politiche coraggiose per invertire i cambiamenti climatici, ma anche dell’importanza che i singoli comportamenti che ciascuno di noi mette in atto quotidianamente possono fare la differenza. Dobbiamo agire adesso".

La mostra è visitabile fino a mercoledì 22 maggio lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 13.30, giovedì dalle ore 8 alle ore 17.30.