Amici alle Vigne insieme da sessant’anni

Al Ristorantino di Ponte Abbadesse si sono riuniti per consolidare la loro amicizia dura come il diamante visto che è da 60 anni che perdura, diversi amici over 70 del Quartiere Vigne. E’ passata molta acqua...... e non solo sotto i ponti viste le vicende di un anno fa ma quando l’appuntamento viene lanciato i vecchi amici non mancano mai di aderire. La serata è trascorsa piacevolmente tra risate, racconti e con il ricordo di aneddoti e storie divertenti del passato quando sul capo i capelli erano scuri ed abbondanti. I ‘ragazzi’ visto il successo hanno già deciso di rinnovare questo conviviale ed allegro momento.