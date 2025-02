Anche i giovani di Savignano in visita ad Auschwitz

Una partenza fisica ma anche metaforica per un viaggio nella storia. Ieri, anche 13 ragazzi di Savignano con il gruppo di 150 giovani romagnoli che fino al 24 febbraio visiteranno i luoghi dell’Olocausto nell’ambito del progetto Promemoria Auschwitz 2025. A Savignano, nella Sala Galeffi, c’è stato l’incontro prima della partenza. Erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Savignano Alessio Tomei, il vice sindaco di Bellaria Igea Marina Francesco Grassi e i giovani in partenza. L’incontro ha rappresentato un importante momento pubblico per raccontare il progetto ai cittadini e, soprattutto, per augurare buon viaggio alle studentesse e agli studenti che grazie al sostegno del Comune di Savignano sono partiti alla volta di Cracovia per confrontarsi con pagine fondamentali della storia e delle memorie del Novecento europeo, nel contesto di un progetto culturale e di educazione alla cittadinanza di dimensione nazionale cui danno impulso sul territorio l’associazione Deina e il Centro Pace Cesena. Ha detto l’assessore Tomei: "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Voglio dire un grande grazie ai tutor e alle associazioni che curano questa esperienza. Sono molto orgoglioso dei giovani che hanno scelto di partire: guardando loro, posso dire con certezza che c’é ancora speranza".

e. p.