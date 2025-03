Ancora un caso di stalking. Non rispetta il divieto di avvicinarsi all’ex: arrestato

A Cesena un 31enne, straniero, ha violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla ex compagna e i carabinieri hanno eseguito un provvedimento cautelare arrestandolo. E’ accaduto l’altra sera.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cesena, hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, nei confronti di un 31enne domiciliato a Cesena.

L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto già arrestato nel febbraio scorso per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, nel corso della conseguente convalida era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al divieto di comunicazione con la stessa con qualsiasi mezzo e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte alla settimana.

Ma lui non ha ascoltato nessuno e non ha osservato i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria. Successivamente, a causa delle reiterate violazioni avvenute, in particolare del divieto di avvicinamento alla vittima, documentate dai carabinieri della Compagnia di Cesena che sono stati delegati al controllo e refertate alla Procura della Repubblica di Forlì, il Giudice del Tribunale di Forlì, su richiesta avanzata dalla stessa Procura, ha dovuto adottare un nuovo provvedimento di aggravamento della misura cautelare adottata nei confronti dell’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Ormai purtroppo questi episodi di stalking stanno diventando sempre più frequenti, quasi all’ordine del giorno.

