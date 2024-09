"Andare incontro ai proprietari"

I proprietari dettano il prezzo degli appartamenti in affitto, spiega Peter Bagnolini agente immobiliare. "Ci sono zone decentrate, anche in condizioni il più delle volte di una vetustà che è inimmagginabile, dove i proprietari offrono case a 800, 900 o 1000 euro. Per gli inquilini è ‘prendere o lasciare’. Sicuramente la cosa su cui bisognerebbe agire non è far leva sui proprietari di casa: si dovrebbe andare maggiormente incontro al proprietario di casa. Tutelando il proprietario di casa si smuoverebbe l’affitto annuale, perché nessuno vuole tenere un appartamento sfitto e pagare le tasse. La zona dell’entroterra e di Cesena soffre molto. Se a Cesena troviamo 10 appartamenti in affitto all’anno come agenzia, le domande sono almeno un centinaio".