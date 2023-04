Anfibi e rettili, mostra fotografica di Fabio Savini

Sabato 15 aprile, alle 18, al Museo dell’Ecologia di Cesena sarà inaugurata la mostra personale di fotografia naturalistica di Fabio Savini "Fascino incompreso – Mostra fotografica su Anfibi e Rettili", che potrà essere visitata gratuitamente fino al 15 maggio, dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, il sabato dalle ore 10 alle ore 13, e la prima domenica del mese dalle ore 15 alle ore 18. Le bellissime foto di Fabio Savini accompagneranno i visitatori nel mondo di questi animali, svelando alcuni segreti e scoprendo la bellezza nascosta dell’erpetologia. "Quella che ci propone Savini – commenta Andrea Boscherini, divulgatore scientifico, curatore del Museo di Ecologia di Cesena, collaboratore Geo su Rai3 - è una bellissima raccolta di immagini in natura, di animali ancora fin troppo poco conosciuti e men che meno amati, che invece meritano sempre più interesse, rispetto e amore da parte nostra. Fabio dimostra non solo la sua bravura come fotografo di natura, ma rende tangibile l’amore che ha per questi animali meravigliosi attraverso le sue immagini". Plauso che arriva anche da Emanuele Biggi, naturalista, fotografo di conservazione e conduttore di Geo su Rai3.