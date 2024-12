’Anziani con la mente attiva’. Soddisfazione per gli over 65

Anziani con la Mente Attiva. Hanno concluso da poco un corso per allenare la loro memoria e ne sono usciti entusiasti. Il ciclo di dieci incontri di gruppo dedicati agli over 65 è stato tenuto dalla Limo Aps, associazione per il benessere-psicosociale, con il sostegno dell’Unione Rubicone e Mare. Oltre che a Gambettola il corso si è svolto anche a San Mauro Mare e Longiano, da ottobre a dicembre, coinvolgendo in totale 75 persone over 65 divise in sei gruppi. Gli incontri di Gambettola si sono svolti nella sala della Biblioteca comunale e sono stati condotti da Eleonora Giammari, psicologa a indirizzo neuropsicologico. Ai partecipanti sono stati proposti di volta in volta esercizi specifici per allenare le funzioni cognitive (memoria, attenzione, linguaggio) inoltre sono state trasmesse specifiche strategie e buone prassi per favorire un invecchiamento attivo. Tutte le persone sono rimaste entusiaste dal percorso fatto e sono pronte per un nuovo ciclo di incontri che si svolgerà nel 2025. Vincenzo D’Altri