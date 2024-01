Anziano smaschera un truffatore

Tentativo di truffa ai danni di un anziano andato a vuoto grazie all’odore della ammoniaca. E’ successo a Gambettola in via Sozzi, vicino al centro del paese. L’uomo mentre era nel cortile della sua abitazione è stato avvicinato da uno sconosciuto che gli ha detto di dover effettuare un controllo sull’acqua. Una volta entrato in casa, ha aperto il rubinetto, preso un bicchiere d’acqua e detto: "La sua acqua è inquinata senta qui che puzza che ha". Il pensionato ha avvenuto l’odore di ammoniaca (che conosceva avendo lavorato in un impianto frigorifero industriale) ed ha pensato subito alla storia della ‘truffa dell’acqua’ che aveva sentito dire dai suoi figli. "Lei è un truffatore – ha gridato - adesso chiamo i Carabinieri" In un attivo lo sconosciuto ha infilato la porta di casa e poi il cancello sulla strada e si è dato alla fuga.

Vincenzo D’Altri