Apofruit contro la violenza di genere

Presso la cooperativa agricola Apofruit di Longiano si è svolta la prima assemblea sindacale che ha trattato il tema della violenza sulle donne. L’azienda si è impegnata a dedicare alcune ore di assemblea sindacale per parlare di tematiche sulla violenza di genere e in particolare della violenza sulle donne. C’erano le coordinatrici dell’associazione Voce Amaranto e dello Sportello Antiviolenza Alba insieme alle rappresentanti delle Pari Opportunità. Durante l’assemblea le lavoratrici hanno appuntato sulla divisa un fiocco rosso a rafforzare la loro posizione contro qualsiasi tipo di violenza subita da una donna e hanno organizzato una camminata solidale contro la violenza sulle donne a favore dello Sportello Antiviolenza Alba, che si è tenuta domenica 24 alle 10 proprio dallo stabilimento Apofruit di Longiano via Emilia di Levante 2750 con arrivo in Piazza Pertini a Gambettola.