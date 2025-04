App Romagna Pronto Soccorso. Si consultano i pazienti in attesa

È stata rilasciata su AppStore (per dispositivi Apple) e su PlayStore (per dispositivi Android) la nuova versione dell’App ‘Pronto Soccorso Romagna’ che ora permette di avere informazione e monitorare ogni 30 minuti anche la presenza dei cittadini nei Cau dell’Ausl Romagna. L’app consente a tutti i cittadini di consultare i tempi di attesa e il numero di pazienti in attesa nei Pronto Soccorsi della Romagna, suddivisi per codice colore (i dati sono aggiornati ogni 30 minuti e calcolati sulla base dell’attesa media nelle ultime 24 ore).

Geolocalizzando la posizione del cittadino, l’App offre in primo piano i dati del Pronto Soccorso più vicino, ma consente allo stesso modo di consultare le informazioni di tutti e sette i Pronto Soccorso: Ravenna, Faenza, Lugo, Cesena, Forlì, Rimini e Riccione. Scelta la struttura dove ci si vuole recare, attraverso l’App è possibile anche attivare la navigazione interattiva con le indicazioni stradali per raggiungerla.

Ora, con l’ultima versione rilasciata, il cittadino trova anche le sedi, gli orari e il numero di pazienti presenti e in trattamento nei Cau attivi in Romagna (aggiornamento ogni 30 minuti). È inoltre possibile consultare rapidamente l’elenco dei principali sintomi per cui è consigliato rivolgersi ai Cau anziché ai Pronto Soccorso, per ridurre l’attesa (nei Cau della Romagna il tempo media di attesa è di 41 minuti) e fornire la risposta più appropriata al cittadino con problemi di salute urgenti ma a bassa complessità.

L’app si pone il duplice obiettivo di garantire trasparenza rispetto ai tempi di attesa presso le strutture di emergenza-urgenza del territorio e consentire ai cittadini una scelta consapevole in merito alla struttura a cui rivolgersi. Attraverso l’App, infatti, il cittadino con necessità sanitarie non gravi potrà quindi decidere se rivolgersi ad un Pronto Soccorso o ad un Cau (anche in questo caso, visualizzando in primo piano quello più vicino alla propria posizione geografica). Restano il numero unico 118 e il nuovo numero unico europeo 112, per le richieste di assistenza più gravi ed immediate.

Ad oggi, l’App – gratuita per tutti i cittadini - ha superato i 26 mila download.