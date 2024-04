Arrivano i primi tagliandi. Consensi per Sara Cammisa

Il caffè è un piacere, lo dice anche la pubblicità. Meglio se è buono, meglio ancora se è pure bevuto in buona compagnia. Due caratteristiche sulle quali un barista può giocare un ruolo cruciale. Lo sanno prima di tutto i clienti, che spesso si affezionano al loro locale di riferimento, scegliendolo come approdo quotidiano e che in questi giorni hanno la possibilità di dimostrare ancora più concretamente il loro apprezzamento verso professionalità, cortesia e simpatia di chi sta dall’altra parte del bancone. Entra infatti nel vivo l’iniziativa realizzata dal Carlino in collaborazione con Confesercenti e Moka Rica, che coinvolge tutti i baristi di Cesena e comprensorio: ogni giorno fino al 28 giugno sulle pagine del nostro giornale pubblicheremo il tagliando che darà la possibilità di esprimere il proprio parare e già da ora le preferenze giunte in redazione non mancano. Tra i nomi più ricorrenti c’è quello di Sara Cammisa che da due anni lavora al ‘Mondo Caffè’ di via Veneto. "Faccio parte di questo settore fin da quando avevo 16 anni – racconta sorridendo – Amo in particolare il reparto caffetteria e su tutto mi piace curare i dettagli della preparazione dei cappuccini. Abbiamo molti clienti fissi, che già dai primi giorni di avvio dell’iniziativa del Carlino mi hanno assicurato il voto! Ne sono orgogliosa, ovviamente, perché testimonia l’apprezzamento del mio lavoro. Il rapporto coi clienti è l’aspetto più bello e più importante, noi ne abbiamo tanti, di tutte le età. Poter contare sulla loro fiducia è la gratificazione che fa la differenza. E il motivo per il quale ho scelto questa professione".

Luca Ravaglia