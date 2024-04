Pioggia di voti per Ilaria: "Una bellissima sorpresa"

"Lavoro nel mio mondo, a contatto con le persone, condividendo con loro importanti momenti delle giornate, passati a chiacchierare, a volte del più e del meno, altre di questioni anche più importanti, costruendo rapporti amicizia e di fiducia. Niente è meglio di questo". Ilaria Ricci ha 26 anni e da cinque lavora dietro al bancone del bar ‘Shiva95’ , meglio conosciuto come la pasticceria Olivi di via Madonna dello Schioppo. E’ una delle bariste che in questi giorni stanno ottenendo maggiori consensi da parte dei lettori del Resto del Carlino, nell’ambito dell’iniziativa che il nostro giornale ha avviato in collaborazione con Confesercenti Ravenna – Cesena e con Moka Rica. "E’ davvero una bellissima sorpresa – racconta Ilaria – che gratifica il mio impegno quotidiano. Ricevere il plauso esplicito dei propri clienti è una grande soddisfazione, ma in ogni caso il modo di comportarmi con loro non è certo dettato dalle circostanze: è così che sono io, la simpatia è una delle mie doti principali e mi piace tanto mostrare attenzione a chi mi sta di fronte, per rispetto nei confronti degli altri". Il pubblico esercizio, che si affaccia in una zona della città nella quale si trovano numerosi uffici e aziende, è diventato un punto di riferimento per tanti clienti fissi: "Ovviamente gli avventori sono di tutte le età, anche se la fetta più grossa è rappresentata dal mondo dei lavoratori. In cambio di cortesia, si ottiene sempre cortesia: per questo quando entro in servizio, tutto quello che riguarda la mia vita privata, a partire da eventuali malumori di giornata, resta fuori dalla porta. Non è una forzatura, è giusto così, perché chi viene a chiedere un caffè ha ragione ad aspettarsi un sorriso, non un muso lungo. L’altro lato della medaglia è quello reso ancora più luminoso in momenti come questo: ogni tagliando col mio nome consegnato al Carlino è un attestato di stima che vale davvero tanto". L’iniziativa è aperta a tutti i baristi che lavorano a Cesena e nei territori limitrofi: fino al 28 giugno sulle pagine del nostro giornale pubblicheremo la scheda.