Sfonda lucernario e cade tra i clienti: grave un 19enne

Cesena, 12 maggio 2025 – Un volo di cinque metri dal tetto del centro Comet e lo schianto improvviso sul pavimento. Un giovane italiano di 19 anni è precipitato dal tetto del negozio Comet di Diegaro, dove era salito furtivamente (sembra per una bravata) domenica pomeriggio alle 17.

Il giovane, che ora si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini (fortunatamente non in pericolo di vita), è piombato a terra, nell’area di vendita dei frigoriferi, davanti allo sguardo incredulo di decine di clienti del centro Comet. Le urla e lo spavento, di fronte a una scena tanto inaspettata, non hanno fortunatamente rallentato i soccorsi, che sono stati tempestivi. Sul posto è giunto in poco tempo l’elisoccorso oltre all’ambulanza del 118. I sanitari, vedendo che il 19enne non ha mai perso conoscenza durante durante i soccorsi, hanno poi disposto che il ferito fosse trasportato in ospedale in ambulanza e l’elisoccorso è rientrato alla base. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Borello, che dovranno interrogare il ragazzo (una volta che le sue condizioni di salute lo permetteranno) per capire il motivo di un atto così imprudente. Non è escluso che vi siano delle conseguenze giuridiche per il giovane 19enne.

Il ragazzo, domenica pomeriggio, si è recato all’esterno del centro Comet con un amico e ha deciso (sembra per una bravata e forse per scattarsi qualche selfie con il cellulare) di salire sul tetto dell’edificio alto cinque metri. Il 19enne, accompagnato da un coetaneo che non l’ha seguito nella folle impresa, sarebbe salito dalla scala esterna dell’edificio, una scala antifurto che, dai primi accertamenti, sembra fosse chiusa solo parzialmente. Da lì avrebbe iniziato la pericolosa camminata ad ‘alta quota’. È stato un attimo. Il 19enne ha messo i piedi sopra un lucernario in plexiglass, che ha ceduto e si è rotto. Il volo, all’interno del negozio, è stato inevitabile. Nel cadere il giovane ha riportato diverse fratture.