Arrivo in via Calcinaro, il Comune rifà il look alla viabilità

Anche Cesena è al lavoro per presentarsi al grande evento in rosa di domenica 14 maggio: "Ci muoviamo su più fronti – è il commento dell’assessore allo sport Christian Castorri – il primo dei quali riguarda gli aspetti prettamente logistici legati al passaggio dei ciclisti: in questi giorni stiamo curando interventi di manutenzione sulle strade che saranno percorse nell’ambito della cronometro e in particolare sulle vie Calcinaro e Boscone, oltre che su corso Sozzi e corso Cavour. Parallelamente poi ci stiamo preparando a vestire a festa la città. Ci saranno eventi che annunceremo a breve e soprattutto ci sarà il forte desiderio di coinvolgere attivamente la nostra comunità nella buona riuscita di un evento di caratura internazionale". Castorri a riguardo cita il precedente dell’Europeo Under 21 disputatosi anche a Cesena: "Non si tratta di concentrarsi su uno spicchio più o meno grande di città, ma di far sentire tutti – a pieno titolo – parte di un grande appuntamento. Riguardo al Giro questa considerazione è particolarmente calzante, visto il grande amore che questo territorio da sempre manifesta per il ciclismo. Il nostro obiettivo è fare in modo che a coloro che vedranno le immagini della nostra città in tv, venga voglia di andare oltre, venendoci a trovare di persona per assaporare le bellezze e le qualità del territorio cesenate".

l.r.