L’artista Patrizia Budini di Cesenatico è stata protagonista all’evento ’Fuorisalone’ nella settimana di ’Milan Design Week’. La Budini ha preso parte al concept ’EstEtica fluida’, a cura di Food Design Secrets delle co fondatrici, la giornalista Caterina Misuraca e l’architetto Sandra Faggiano. Food Design Secrets è un progetto per il design indipendente del made in Italy, che ha messo in scena, al Superstudio di Milano, una vera e propria favola contemporanea, una sinfonia di forme, materie, visioni e progetti, per riflettere sulla macrotematica più che mai attuale legata all’acqua. Allo stesso tempo ha omaggiato il design made in Italy indipendente che in maniera etica produce a chilometro zero usando materie, tecniche e modalità a filiera sostenibile o handmade.

I visitatori di EstEtica fluida sono stati accolti in un percorso suggestivo tra teli che scendono dall’alto come cascate, invitandoli fisicamente a compiere un viaggio intorno a molteplici ’isole’ nel ’mare’, ovvero i tanti volti dei designer ed artisti presenti. Come un grande simposio contemporaneo dove ogni terra racconta le ’idee’ visionarie dei singoli protagonisti, ognuno ha espresso il proprio stile in una ricerca creativa e sostenibile, fluida e in movimento.

I pezzi di 20 designers e 6 progetti speciali hanno formato così un grande fluido, con opere dalle forme sinuose, oggetti che i liquidi li possono contenere e ancora creazioni che poeticamente e matericamente si ispirano al mare..

In questo contesto Patrizia Budini è stata invitata a raccontare il suo mondo degli ’abissi’ con i ’Coral Reef’. Al centro l’artista cesenaticense ha collocato organiche forme di flora marina, modellate dalla natura in modo casuale ma ordinato, in un percorso ludico di aggregazione di piccole forme, che emergono immaginari fondali marini e coralli, appartenenti ad un mondo marino che da invisibile e sommerso diviene visibile a tutti.

"Da diversi anni mi diletto nell’arte ceramica - dice la Budini -, in cui ho trovato il modo migliore per esprimere la mia creatività e da essa sono stata letteralmente plasmata. Dopo aver frequentato corsi con insegnanti e maestri ceramisti, ho proseguito il mio percorso di ricerca e sperimentazione da sola. Mi intriga osare ed andare oltre i limiti che la materia stessa permette e sono alla continua ricerca di nuove tecniche e forme espressive nell’ambito della ceramica contemporanea. La natura e il mare, sono la mia fonte di ispirazione. Prediligo porcellana e gres per realizzare fondali marini e barriere coralline, cercando di fare emergere dal mare e rendere visibile a tutti il mio mondo marino sommerso ed invisibile".

