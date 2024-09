Asili nido, cento posti a Savignano

Sono cento i bambini che nell’anno scolastico 2024-2025 potranno frequentare i due asili nido comunali di Savignano sul Rubicone per bambini da 0 a 3 anni. Savignano ha due asili comunali, "Freccia Azzurra" nel quartiere Valle Ferrovia di fianco al parco Secondo Casadei e l’altro è il "Coccinella" nel quartiere Cesare accanto alla scuola primaria Aldo Moro. Dice il sindaco Nicola Dellapasqua: "Siamo contenti che l’offerta di posti all’asilo nido pubblico di Savignano sul Rubicone stia crescendo e per noi è fondamentale che le famiglie possano contare su un servizio ottimale che soddisfa le esigenze dei genitori della nostra città. Lo dimostra il fatto che dal 2023 abbiamo aperto il secondo asilo nido che è anche il primo polo 0-6 anni della città a Valle Ferrovia. Il nostro onbiettivo è che a ogni bambino nato a Savignano sia garantito un posto all’asilo nido e contiamo di centrare questo obiettivo durante la legislatura". Prosegue Alessio Tomei, assessore ai servizi educativi per l’infanzia: "Non si tratta di una semplice attività che riparte. Per i bambini questo significa l’ingresso nella vita comunitaria. Per la difficoltà di conciliare la vita genitoriale e il tempo lavorativo, le famiglie hanno sempre più bisogno di servizi che possano dare loro la serenità e la certezza di trovare disponibilità di posti per i loro piccoli. Quest’anno a Savignano sono arrivate 104 domande di genitori che hanno iscritto i loro bimbi all’asilo nido. Di queste ne sono state accolte 100 e sono già iniziati gli inserimenti nei due centri, compresa una sezione lattanti". La previsione per il Comune di Savignano sul Rubicone è di un aumento dei posti di asilo nido per il prossimo anno. Continua l’assessore Tomei: "Già dall’anno scolatico 2025-2026 contiamo di aumentare di 30 posti la disponibilità pubblica per i residenti del nostro comune. Infatti sono in fase di progettazione tutti gli interventi necessari nel complesso dell’asilo Vittorio Emanuele II, di proprietà comunale, fondato nel 1867, uno dei più vecchi di tutta la zona e il secondo della diocesi di Rimini". : "Sappiamo – concludono il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore Alessio Tomei –he per venire veramente incontro alle esigenze delle famiglie ci sono due punti cardine: il primo è la garanzia del posto al nido per ogni bimbo e per ogni nato. Il secondo è la caratteristica del servizio pubblico che tutela i bimbi a livello di qualità, i genitori come costo del servizio e gli insegnanti come lavoratori che hanno la possibiltà di beneficiare di tutti i diritti e le tutele di un contratto pubblico".