Arriva l’asilo con le casine colorate, i lavori all’Osservanza finiranno nel 2025

Cesena, 28 settembre 2024 – Una volta conclusi i lavori, il cui termine è fissato per maggio 2025, tante casine colorate coperte da un tetto a vela saranno pronte ad ospitare le bambine e i bambini. Proseguono a Cesena i lavori nell’area di cantiere dove sorgerà il nuovo polo scolastico dell’Osservanza progettato e voluto dall’amministrazione comunale per ampliare l’offerta didattica e accogliere due nuove sezioni di nido e quattro di scuola materna rispondendo in questo modo a un bisogno di spazi ampi, luminosi e accessibili da destinare alla didattica, ma anche alle esigenze delle famiglie.

Il sopralluogo dell’amministrazione comunale al cantiere della scuola dell’Osservanza

I lavori sono stati avviati a gennaio 2024 e corrispondono a un importo di tre milioni e 265 mila euro circa. La struttura, antisismica e caratterizzata da architettura passiva ad impatto zero e ad alta efficienza energetica, sarà composta da due sezioni di nido e da quattro della scuola d’infanzia, a cui si aggiungeranno gli uffici per il personale, la cucina e tutti i locali di servizio, su una superficie complessiva di 1500 metri quadrati. Questo porterà ad un ampliamento dell’offerta ed un incremento dei posti attivati per scuola dell’infanzia della fascia 3-5 pari a 52 bambini e per l’asilo nido pari a 50, con un incremento a livello territoriale rispetto all’offerta attuale pari a 102 bambini.

“La realizzazione di questo nuovo polo dell’infanzia - commenta il sindaco Enzo Lattuca - ci dà modo di programmare progetti integrati con la possibilità di una continuità educativa dai 0 ai 6 anni. Ciascuna sezione sarà identificata da una casina colorata, luminosa e pienamente accessibile sotto ogni aspetto. Questi spazi sostituiranno gli attuali plessi di Porta Santa Maria, già dismessa, e di Porta Fiume, e si inseriscono pienamente in un contesto urbano-residenziale in cui la componente naturalistica è predominante”.

All’esterno sono previste aree verdi destinate alla didattica outdoor e per il gioco, suddivise in zone eventualmente dedicate per l’asilo nido e scuola dell’infanzia, le quali potranno essere dotate di attrezzature ludiche adatte alle diverse fasce di età. Nelle prossime settimane si procederà con la realizzazione delle pareti interne, la posa dei massetti e l’impiantistica.