Associazione albergatori, Pasini non è più il presidente

Leandro Pasini non è più il presidente dell’Associazione degli albergatori di Cesenatico. Lunedì 7 ottobre, alle 20.30, al Museo della Marineria, quando si svolgerà l’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi sociali, Pasini non si ricandiderà. Il candidato alla prossima presidenza è Alfonso Maini, il quale è titolare dell’Hotel Lalla, da tre anni ricopre la carica di vicepresidente dell’Adac e prima ancora e nel mandato dell’ex presidente Giancarlo Barocci ricopriva l’incarico di tesoriere e di presidente del consorzio Cesenatico Holidays. Alfonso Maini conosce bene l’associazione e la sua nomina dovrebbe portare continuità al lavoro del direttivo.