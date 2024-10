Associazione volontari ospedalieri. Via al corso di formazione

L’associazione Volontari Ospedalieri Avo organizza un corso di formazione per volontari che avrà luogo a Cesena nella sala Avis in via Serraglio 14, e che comprenderà anche Cesenatico e Cervia. Gli incontri saranno cinque, tutti con inizio alle 20.30, da lunedì 4 novembre sul tema "Valore e significato del volonrtaio. Conoscere l’Avo" con relatori Marisa Monticelli, presidente Avo regionale, e Susanna Tisselli, vicepresidente Avo Cesena. Poi giovedì 7 novembre "Il servizio Avo nelle diverse strutture" con relatori i responsabili di struttura e volontari; mercoledì 13 "Aspetti medico legali dell’attività di volontariato" con relatori la dottoressa Maria Grazia Covarelli, direttore della Geriatria dell’ospedale Bufalini di Cesena, e Susanna Tisselli, vicepresidente Avo Cesena; giovedì 14 "Etica, motivazione e aspettative rispetto all’attività di volontariato" con relatore Vincenzo Centonze, psicoterapeuta sistemico e relazionale; lunedì 18 "La specificità del servizio del volontario Avo" con relatori Vincenzo Centonze, psicologo psicoterapeuta sistemico e relazionale, e Susanna Tisselli vicepresidente Avo Cesena. Dice Angela Sambi, coordinatrice volontari Avo per Savignano sul Rubicone presso l’Hospice: "C’è grande necessità di volontari e i corsi sono l’occasione per informarsi della nostra opera. L’Avo è un’associazione fatta di persone che hanno scelto di prendersi del tempo per vivere per ascoltare e raccontare, per sorridere e consolare, per accogliere ed essere accolti per stare accanto a chi è ricoverato in ospedale e ospite in una casa di riposo. Unisciti a noi". Informazioni e iscrizioni: Susanna Tisselli 338-6112409.

e. p.