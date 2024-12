Atzeni presenta il suo libro: "L’arte di sognare ancora"

Venerdì 6 dicembre, alle 17,30, l’artista e scrittore di San Piero in Bagno Alessio Atzeni presenterà il suo nuovo libro "L’arte di sognare ancora" alla Libreria Salvemini, nel centro storico di Firenze. Il poliedrico artista sampierano conduce, come noto, la rubrica Arte del Risveglio su Teleromagna TR24, tiene seminari e conferenze in varie città d’Italia. Dopo il successo dei libri "Arte del Risveglio" e "I Segreti Nascosti nelle Opere d’Arte", l’autore completa la trilogia con questo saggio, che esplora la profondità del potenziale umano attraverso l’arte, la meditazione e l’introspezione. Il testo accompagna il lettore in un viaggio affascinante nel potere trasformativo dei sogni e della creatività, offrendo molteplici percorsi per sperimentare le dimensioni oniriche e non solo. "Ogni capitolo si sviluppa come una visione – spiega Atzeni – fondendo l’estetica del sogno con la disciplina del lavoro su di sé, stimolando il lettore a liberare la creatività, partendo dall’osservazione dei propri sogni come strumenti di evoluzione spirituale e autoconoscenza. Attraverso tecniche efficaci per raggiungere la lucidità nei sogni e nell’astrale, il libro esplora l’antica arte del risveglio. Molti pittori, musicisti, registi, scrittori, scienziati, hanno attinto dal serbatoio onirico, traendone grande ispirazione: Salvador Dalì, Federico Fellini, Leonardo Da Vinci, Albert Einstein. Così faremo anche noi, li utilizzeremo per il miglioramento personale e come fonte di idee e suggestioni". Il maestro Atzeni, a partire dall’11 dicembre, terrà anche il seminario online "L’arte di sognare ancora", un percorso esperenziale in grado di fare aumentare le abilità, allinearsi ai nostri desideri e diventare sempre più intuitivi".