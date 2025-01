Aumentano le famiglie a Savignano

A Savignano aumenta la popolazione residente, calano gli stranieri e crescono le nascite. Sono le informazioni dei dati Istat. Nel dettaglio, al 31 dicembre 2024 la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 17.981 abitanti, suddivisi in 8.900 maschi e 9.081 femmine, di cui 2.817 stranieri pari al 15,6% sul totale: 1.431 maschi e 1.386 femmine. Mentre al 31 dicembre 2023 contava 17.962 abitanti, suddivisi in 8.863 maschi e 9.099 femmine, di cui 2.893 stranieri, pari al 16,1% del totale.

Nel 2024 a Savignano sul Rubicone si sono registrate 115 nascite, 60 maschi e 55 femmine, e 163 morti, 80 maschi e 83 femmine con un salto naturale di -48. Presso l’ufficio Anagrafe del Comune si sono iscritte 724 persone, di cui 374 maschi e 350 femmine, e si sono cancellate per trasferimento o altro 664 persone, di cui 325 maschi e 339 femmine. I nuclei familiari al 31 dicembre scorso erano 6.759 di cui 897 famiglie straniere.

Le nazionalità maggiormente rappresentate da cittadini stranieri sono: Albania, Romania, Ucraina, Marocco, Senegal, Cina, Niger, Bosnia Erzegovina. Si conferma ulteriormente la tendenza alla riduzione della popolazione straniera con i dati 2024 che attestano una percentuale del 15.6% rispetto al 16.1% del 2023. Nel 2019, ultimo anno pre-Covid, era del 16.7%. Si attesta un saldo migratorio positivo di 60 unità mentre il saldo migratorio della popolazione straniera è di -145.

Dice il sindaco Nicola Dellapasqua: "L’appuntamento con la lettura dei dati relativi alla popolazione residente è sempre importante oltre che interessante perché ci offre degli indicatori utili al governo della città. Aumentano ancora le famiglie, i nuclei familiari sono 6.759 contro i 6.713 del 2023 già in aumento rispetto agli anni precedenti e diminuisce di mezzo punto percentuale la presenza della popolazione straniera. La composizione della popolazione sta cambiando insieme ai fatti dell’attualità e agli eventi che si succedono. Il dato delle nascite mostra una tenuta, la bassa Valle del Rubicone si conferma una realtà dinamica e in movimento. In particolare il nostro comune, Savignano sul Rubicone. Si configura come una comunità attrattiva, visto il numero di nuovi residenti che hanno scelto di trasferirsi nella nostra città da altri comuni d’Italia". Poi conclude il sindaco Nicola Dellapasqua: "Giudico molto positivo il numero in aumento delle famiglie e quello delle nascite. La sfida però si conferma quella di arrivare a dei trend demografici che possano tenere in equilibrio nei prossimi anni i nuovi nati coi defunti".