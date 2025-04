Cesena Basket 2005: Successi e Amicizie al Torneo di Porec

Pasqua sotto i canestri croati di Porec per un gruppo di 53 atleti della Cesena Basket 2005 nati nel 2010, 2011 e 2012, divisi in cinque squadre e che da venerdì e lunedì, hanno compensato le poche (pochissime) ore di sonno col tanto (tantissimo) entusiasmo legato alla passione per la palla a spicchi e al piacere di vivere insieme una breve vacanza all’insegna dello sport e non solo. Il torneo ha coinvolto un centinaio di squadre e ha rappresentato l’occasione per confrontarsi con avversari di altri Paesi, coi quali sono nati anche rapporti di amicizia. E’ per esempio il caso dei ragazzi del 2012, che fuori dal campo hanno condiviso bei momenti coi coetanei di Porec e con una squadra ungherese.

Riguardo ai risultati, gli atleti del 2011 allenati da coach Paganelli hanno vinto due partite, una di un punto con tiro libero a 3 secondi dalla fine, mentre i 2010 inseriti nel girone U15 Elite hanno giocato benissimo e vinto una partita contro Lubiana con un canestro all’ultimo secondo di Leonardo Tisselli. "Sapevamo che sarebbe stata tosta - è il commento del club - perché il livello è molto alto e i posti rimasti per noi erano nelle categorie più alte, con vere e proprie corazzate come la Stella Rossa Belgrado. Però tutti i ragazzi hanno avuto un ottimo atteggiamento e hanno sempre lottato e giocato per migliorarsi portando a casa belle soddisfazioni".

Il bel tempo che ha caratterizzato il fine settimana, ha consentito al gruppo anche di concedersi anche alcuni momenti ‘turistici’ alla scoperta della città e della natura circostante.