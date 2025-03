"Aumenti difficili da sostenere"

Emiliano Girolami non è favorevole a questa manovra. "Sono contrario a questa manovra della Regione volta ad aumentare ulteriormente le tasse ai cittadini, anche se è stata fatta in maniera proporzionale al loro reddito. Si alzerà il ticket sanitario, il bollo dell’auto, l’Irpef, l’Irap. La manovra viene fatta per ‘salvare la sanità’, ma i cittadini chi li salva? A loro chi ci pensa? Purtroppo siamo agli sgoccioli e la morsa si sta stringendo sempre di più e arrivare a fine mese per molti è difficile e quindi tutti questi aumenti non sono motivati e soprattutto sono difficili da affrontare per le famiglie".