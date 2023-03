Avis, bilancio positivo e 145 donatori premiati

di Giacomo Mascellani

I volontari donatori di sangue, a Cesenatico si sono riuniti nel salone del Centro San Giacomo per la 56esima assemblea dell’Avis, i cui lavori sono stati aperti dal presidente Francesco Sami, che ha fatto una relazione per toccare gli elementi salienti dell’attività svolta nel 2022 e dei progetti per il 2023, cui è seguito l’intervento del revisore dei conti Roberto Poni, il quale ha illustrato il bilancio consuntivo del 2022 e del bilancio preventivo 2023, dai quali si evince che i conti dell’associazione sono in salute, con 50.646 euro in entrata e 47.317 in uscita. Sono intervenuti l’assessore Gasperini Mauro del comune di Cesenatico, la presidente di Romagna Banca Barbara Camporeale, la dottoressa Enkelejda Mishtaku, il tesoriere Dario Silighini ed il consigliere Andrea Torri. In chiusura di assemblea il presidente Sami ha premiato i donatori presenti e ringraziato pubblicamente Romagna Banca lo sponsor per le benemerenze date ai donatori ed il Comune per le pergamene.

Quest’anno sono 145 i soci premiati, di cui 59 per 8 donazioni rame, 32 per 16 donazioni argento, 25 per 24 donazioni argento dorato, 12 che hanno tagliato il traguardo delle 50 donazioni oro, 14 che ne hanno effettuate 75 e ricevono un riconoscimento in oro con rubino, e 3 donatori che dopo le 100 donazioni hanno l’oro con smeraldo. I premiati presenti in assemblea che hanno ritirato direttamente la benemerenza sono Matteo Cantoni, Matteo, Johanna Afra Maria Koopman, Alessandro Sami e Andrea Turci per le 8 donazioni, Davide Beltrami per le 16, Alessandro Alberti e Denise Gattei per le 24 donazioni, Pier Luigi Biondi e Fabrizio Bonoli per le 75, Franco Ravaglia e Sandro Romagnoli per le 100 donazioni.

I volontari quest’anno hanno raggiunto quota 1.100, che per una cittadina con meno di 26mila residenti è veramente tanto, con un incremento di quasi il 5 per cento sull’anno precedente, frutto di un numero di donatori nuovi che supera di gran lunga quello delle persone sospese definitivamente per età o problemi di salute. Le donazioni complessivamente sfiorano quota 2.000 all’anno, garantendo così sangue e plasma per il territorio di Cesenatico e anche per i cittadini delle località limitrofe, importantissime per le vittime di incidenti con trauma e la cura di alcune gravi patologie. A Cesenatico l’Avis è una delle associazioni di volontariato più importanti sul territorio, la cui sede è ubicata presso l’ospedale ’Marconi’.