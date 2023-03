Bagnarola, genitori a difesa dello Spazio Bimbi

A Bagnarola i residenti non vogliono perdere il servizio dello Spazio Bimbi. Alcuni genitori dei piccoli che frequentano la struttura, tra cui Mario Polverino, ci hanno scritto per far luce su una situazione che alle famiglie della frazione sta molto a cuore. "La cooperativa che gestisce da ormai 23 anni lo Spazio Bimbi - dice Polverino -, ha deciso che dal prossimo anno non rinnoverà la convenzione con il Comune di Cesenatico per motivi prettamente economici. A noi questo dispiace molto e ci preoccupa, per questo motivo vorremmo convincere il Comune a non chiudere il servizio e fare in modo che un’altra cooperativa o un’altra società si faccia avanti per prenderlo in gestione".

Secondo i genitori dei piccoli, il quartiere perderebbe molto se non venisse riattivato lo Spazio Bimbi nell’anno educativo 2023-2024: "Quello svolto attualmente è un servizio di altissima qualità, portato avanti da insegnanti di alto livello professionale. Non sarebbe giusto perdere lo Spazio Bimbi ed obbligare le famiglie di Bagnarola a dover percorrere ogni giorno dei chilometri per recarsi al nido di Cesenatico".

Attualmente il servizio di Bagnarola ospita dodici piccolissimi in età nido, quindi da uno a tre anni, che vengono accuditi la mattina, dalle 7.45 sino alle 12.45. Le famiglie hanno chiesto un confronto in Comune per avere delucidazioni da parte dell’Amministrazione. Lo scorso 9 marzo, in municipio il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli hanno incontrato un delegazione di genitori ed i rappresentanti della Cooperativa Granata che ha in appalto il servizio dello Spazio Bimbi attraverso una convenzione con il Comune.

Il contratto scade quest’anno e durante l’incontro la cooperativa ha comunicato di non essere più interessata a proseguire con un eventuale rinnovo. Gli amministratori non si sono sbilanciati, perchè devono fare tutte le valutazioni prima di dare una risposta alle mamme ed ai papà che sono preoccupati e chiedono che il servizio venga garantito anche in futuro. "Il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli - dicono i genitori -, non ci hanno chiuso la porta e non hanno detto no ad una eventuale possibilità di proseguire con lo Spazio Bimbi anche il prossimo anno, ma hanno anche detto che non dobbiamo farci illusioni; stanno valutando se tenere il servizio aperto e si parla di pubblicare un nuovo bando per trovare un altro soggetto interessato alla gestione o altre soluzioni. Confidiamo che venga accolta la nostra volontà di poter proseguire questa bella esperienza educativa che raccoglie tanti consensi a Bagnarola; per questo speriamo in una risposta positiva".

Giacomo Mascellani