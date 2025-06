Bambini dell’asilo in festa alla casa degli anziani

Generazioni in delizioso, simpatico, confronto. I bimbi dell’asilo delle Grazie e gli ospiti della Residenza anziani "Camilla Spighi" del Comune di Bagno di Romagna hanno trascorso una gioiosa giornata in piacevole compagnia e intensa socializzazione, che li ha visti chiacchierare e ridere fra loro, camminare o restare seduti gli uni vicini agli altri, parlando di vari aspetti e aspettative sul dipanarsi della loro vita.

"Bambini e anziani hanno tantissime cose in comune - sottolinea Silvani Silvana, coordinatrice-responsabile della struttura, che ospita 32 persone anziane -. Hanno bisogno di essere accuditi, presi per mano, aiutati a rialzarsi e a camminare. Hanno bisogno di essere puliti, di essere lavati, hanno bisogno di qualcuno che li coccoli e che si prenda cura di loro. Ecco perché crediamo nel progetto intergenerazionale che coinvolge i bambini dell’Asilo delle Grazie e gli anziani della Cra ‘Camilla Spighi’, progetto che mira a creare un ponte fra generazioni, offrendo opportunità di apprendimento, socializzazione e condivisione per entrambi".

"Oggi abbiamo pranzato tutti insieme nella sede dell’asilo, a San Piero,- aggiunge Silvani- e i bimbi, da perfetti padroni di casa, si sono esibiti, per la gioia dei grandi, con il loro coinvolgente e piacevole spettacolo di fine anno. Sono stati veramente fantastici. Un sentito grazie per il sostegno e la rappresentanza anche all’amministrazione comunale, all’amministrazione dell’istituzione Cra e a quella dell’asilo, oltre che naturalmente agli insegnanti, ai cuochi e agli operatori tutti".